Desporto Plantel do Sporting revolta-se com Bruno de Carvalho Por

“Em nome de todo o plantel do SCP, espelhamos neste texto o nosso desagrado, por vir a público as declarações do nosso Presidente, após o jogo de ontem, no qual obtivemos um resultado que não queríamos… a ausência de apoio, neste momento…, daquele que deveria ser o nosso líder. Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo”, pode ler-se, num texto partilhado por Rui Patrício, Gelson Martins e William Carvalho, entre outros jogadores do plantel.

Um longo texto partilhado por diversos elementos do plantel do Sporting abre uma crise profunda no clube, com jogadores em rutura com o presidente Bruno de Carvalho, no seguimento do post publicado na noite de ontem, em que o dirigente apontou o dedo a alguns atletas leoninos.

Rui Patrício, William Carvalho e Gelson Martins, bem como outros elementos do plantel, partilharam um longo texto, que aponta o dedo a Bruno de Carvalho, “aquele que deveria ser o nosso líder”.

“Em nome de todo o plantel do SCP, espelhamos neste texto o nosso desagrado, por vir a público as declarações do nosso Presidente, após o jogo de ontem, no qual obtivemos um resultado que não queríamos… a ausência de apoio, neste momento…, daquele que deveria ser o nosso líder”, pode ler-se.

Nesse texto, os jogadores lamentam que se esteja a “apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto”.

“Seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo”, acusam os jogadores, com Bruno de Carvalho como alvo.

[Em atualização]

6 PARTILHAS Partilhar Tweetar