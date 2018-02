PJ fez novas buscas no Estádio da Luz

A Polícia Judiciária fez novas buscas no Estádio da Luz, relacionadas com o caso dos emails, adianta a revista Sábado. O clube encarnado ainda não se pronunciou.

Aquela publicação dá conta que a diligência da PJ ocorreu no passado dia 30 de janeiro, numa altura em que as atenções mediáticas (no que ao Benfica diz respeito) estavam centradas na Operação Lex.

No entanto, estas novas buscas não estão relacionadas com aquela operação, mas com o caso dos emails.

“Um grupo de investigadores do crime económico entrou discretamente nas instalações do clube para cumprir um novo mandado de busca e apreensão”, escreve a Sábado.