PJ detém homem que matou mulher no Fundão

A Polícia Judiciária identificou e deteve o autor do homicídio que decorreu na madrugada de sábado, no Fundão, no interior da habitação da vítima que vivia com o filho.

A vítima, uma mulher de 29 anos, foi encontrada já sem vida, tendo sido brutalmente agredida pelo autor do crime, com dezenas de golpes desferidos com uma faca de cozinha.

O alerta foi dado pelo próprio filho, de 5 anos, mas quando as autoridades chegaram ao local, a mulher já não conseguiu reagir.

Segundo a PJ, o autor do crime, que manteve uma relação amorosa com vítima durante cerca de três anos, acabou por confessar os factos, mas não sem antes destruir alguns elementos que poderiam ser relevantes na investigação.

O homem, de 32 anos, será agora presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação adequadas.

