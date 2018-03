Benfica PJ confirma detenção de Paulo Gonçalves Por

A Polícia Judiciária (PJ) emitiu uma nota onde confirma a detenção do assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves. Os detidos vão ser sujeitos a primeiro interrogatório judicial, nesta quarta-feira.

A PJ revela que, “através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e no âmbito de um inquérito que corre termos no DIAP de Lisboa, deteve dois homens pela presumível prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, acesso ilegítimo, violação de segredo de justiça, falsidade informática e favorecimento pessoal”.

Em causa está um alegado caso de pagamentos a funcionários judiciais, para obtenção de informações de processos que corriam no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa.

“No decurso da operação, que envolveu cerca de 50 elementos da Polícia Judiciária, um juiz de instrução criminal e dois magistrados do Ministério Público, foram realizadas trinta buscas nas áreas do Porto, Fafe, Guimarães, Santarém e Lisboa que levaram à apreensão de relevantes elementos probatórios”, escreve a PJ, no mesmo comunicado.

A ‘Operação Toupeira’ teve início há cerca de ano e meio, com o objetivo de averiguar “o acesso ilegítimo a informação relativa a processos que correm termos nos tribunais ou Departamentos do Ministério Público a troco de eventuais contrapartidas ilícitas a funcionários”.

Os detidos vão ser sujeitos a primeiro interrogatório judicial, sendo que “a investigação prossegue com vista à continuação de recolha de prova e ao apuramento dos benefícios ilegítimos obtidos”.

10 PARTILHAS Partilhar Tweetar