Pizzaria oferece comida a abrigos e bancos alimentares no combate ao frio

A pizzaria Franco Manca, no Reino Unido, está a distribuir pizzas pelos vários abrigos e bancos alimentares, de forma a ajudar os mais carenciados no combate às baixas temperaturas.

As baixas temperaturas antecipam uma semana incrivelmente dura no Reino Unido, com vários relatórios a apontarem-na como uma das mais frias nos últimos cinco anos.

Este fenómeno torna-se ainda mais complicado para as pessoas mais carenciadas, que dormem na rua ou em condições desfavoráveis, com o frio a ser um inimigo feroz.

Perante este cenário, a cadeia Franco Manca, conhecida pela sua ‘massa especial’, está a oferecer pizzas para aqueles que enfrentam estas condições com mais dificuldades.

Ao todo, a cadeia está oferecer um limite de 100 pizzas diárias nos 41 restaurantes que tem, bastando apenas que organizações de caridade, abrigos ou bancos alimentares entrem em contacto com o gerente de cada estabelecimento.

Apesar de haver um limite diário, esta é uma iniciativa que tem merecido palavras de louvor e que ajudará bastante no Reino Unido, onde, de acordo com as estatísticas divulgadas no passado novembro, uma em cada 200 pessoas é sem-abrigo.

Ao todo, há cerca de 300 mil sem-abrigo no Reino Unido, o que levou o presidente executivo do abrigo Polly Neate a apelar para mais gestos como este.

“Faremos todos os possíveis para garantir que ninguém tenha de lutar contra o facto de ser sem-abrigo por conta própria”, disse ao The Independent. “Mas não conseguimos isso sozinhos: precisamos urgentemente do apoio do público para estar presente para todos os que precisam de nós agora”.

