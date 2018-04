Desporto Pintura de Rúben Neves projeta artista e ajuda na luta contra a leucemia (com vídeo) Por

Uma pintura de Rúben Neves, estrela da subida do Wolverhampton à Premier League, catapultou a vida de uma artista inglesa e deu o mote para uma campanha solidária contra a leucemia. Veja o vídeo.

Louise Cobbold é uma artista de pinturas de aguarela que viu Rúben Neves e o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo mudar consideravelmente a sua vida.

Natural de Suffolk, no Reino Unido, Louise pintou uma imagem do médio português para o seu marido – um fã tremendo de Rúben Neves – que decidiu partilhar a imagem do craque nas redes sociais.

Após a partilha, o trabalho de Louise foi amplamente divulgado nas redes, com centenas de mensagens e partilhas que levaram a sua arte mais longe.

“É surreal. Nunca tive esse tipo de resposta em relação ao meu trabalho. Foram dois meses turbulentos”, confessou, em reportagem para a BBC.

Depois de Rúben Neves e de todo o feedback, Louise decidiu pintar todo o plantel dos ‘wolves’, com Nuno Espírito Santo à cabeça.

Carl Ikeme, guarda-redes da equipa orientada pelo português, trava uma luta contra a leucemia desde o passado verão, sendo que, por essa razão, os adeptos do clube já angariaram mais de 100 mil euros para a ‘Cure Leukaemia’, uma associação de ajuda aos doentes com leucemia.

Nesse sentido, dez por cento de todas as pinturas de Louise em leilão revertem a favor da associação, numa “decisão óbvia” da artista.

Veja o vídeo, com reportagem da BBC, e fique a conhecer o trabalho de Louise aqui.





