Nas Notícias Pinto Luz lista exigências do PSD a Rui Rio Por

Rui Rio ainda não tomou posse como presidente do PSD e já tem uma lista de exigências a cumprir, ‘cortesia’ de Miguel Pinto Luz, o ex-líder da influente distrital de Lisboa.

Numa carta aberta, Pinto Luz, apontado por Miguel Relvas como um futuro líder do PSD, acusou o sucessor de Passos Coelho de apresentar uma moção com várias “omissões”.

“A campanha interna no PSD ficou muito aquém do esperado. Esperava mais”, sustentou.

Miguel Pinto Luz faz então várias exigências ao próximo presidente de um partido cuja “tradição” é “ganhar eleições”.

“No PSD estamos afeiçoados a esta tradição. Ganhamos eleições. Mesmo quando isso não chega para formar governo, ganhamos. O partido e o país assim o exigem”.

Para além das europeias, as primeiras do novo líder social-democrata, o PSD terá ainda de vencer as legislativas de 2019.

E isso tem de ser assumido pelo próprio Rui Rio “sem mensagens ambíguas e sem hesitações”, insistiu o opositor interno.

“Os líderes não têm o direito, nem o dever, de se comportarem como se fossem Messias”.

Pinto Luz avisou ainda Rui Rio para não cair na tentação de ‘convidar’ o PS para um bloco central, até porque o PSD não pode “viabilizar o orçamento do próximo ano”, dado o compromisso socialista de elaborar o Orçamento do Estado de 2019 com BE e PCP.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar