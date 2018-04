Nacional Pinto da Costa separado de Fernanda Miranda Por

Pinto da Costa e Fernanda Miranda estão separados outra vez, a levar em conta o que avança o Correio da Manhã (CM), nesta quinta-feira.

De acordo com o CM, a rutura é recente e, na passada segunda-feira, o dirigente do FC Porto recolheu todos os seus bens que tinha na casa que partilhava com a brasileira.

Depois de se terem separado, há cerca de um ano, ambos voltaram a reaproximar-se e aparecem juntos em público num espetáculo na cidade Invicta, há cerca de um mês.

Na altura, de braço dado com Pinto da Costa, Fernanda Miranda não escondia: “O coraçãozinho está muito bem”.

A brasileira voltou, entretanto, a ser presença notada na tribuna VIP do Estádio do Dragão, ainda que não se tenha sentado ao lado do presidente azul e branco.

Pinto da Costa e Fernanda Miranda, recorde-se, separaram-se no final de 2016, sendo que o divórcio foi assinado em 2017.

Depois da separação, o dirigente portista apareceu em algumas ações públicas na companhia de Cláudia Campo, tendo também estado publicamente em algumas iniciativas com uma médica.

