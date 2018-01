Pinto da Costa quer “justiça em campo. E fora dele”

Pinto da Costa evoca a “semana de afirmação do portismo” no editorial que assinou para a revista Dragões. Em vésperas de reunir com deputados portistas, em Lisboa, pediu “justiça em campo. E fora dele”.

No texto não há referência ao incidente com a bancada no estádio do Estoril, com o líder dos dragões a comentar a fase final da Taça da Liga e o encontro, agendado para quinta-feira, em Lisboa, dos deputados adeptos do FC Porto.

“Que seja uma semana de afirmação do portismo. Dentro e fora de campo, em torno dos valores da verdade e da solidariedade que defendemos”.

Com alusões veladas ao caso dos emails, que promete dominar a agenda do encontro com os deputados, Pinto da Costa aludiu “à roda” que a equipa costuma fazer no final dos jogos como “símbolo de partilha e compromisso” entre todos os dragões.

“A roda não convoca apenas os nossos atletas. Também nos convoca a nós, adeptos, para nos unirmos nesta luta para que as nossas equipas disputem todas as competições desportivas em igualdade de condições e oportunidades”.

“Com justiça em campo. E fora dele”, concluiu Pinto da Costa.

