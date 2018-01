Pinto da Costa: “Não faz sentido o IPDJ reconhecer 23 claques e nenhuma ser do Benfica”

Pinto da Costa voltou a criticar o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), mais uma vez por causa das claques ilegais do rival. “Não faz sentido que estejam registadas no IPDJ 23 claques de clubes de futebol e nenhuma seja do Benfica”.

Direcionando o ataque ao presidente do IPDJ, que “anda muito distraído”, o líder dos dragões aproveitou o encontro com os deputados portistas para uma crítica violenta.

“Não faz sentido que estejam registadas no IPDJ 23 claques de clubes de futebol e nenhuma seja do Benfica. A Federação reconhece aquela dos No Name nem sei bem o nome e o IPDJ vem dizer que as claques do Benfica nunca tiveram problemas com a polícia, nem com o IPDJ”.

“Ainda há poucos dias vimos que foi preso um que andava fugido há vários anos, depois de matar um adepto do Sporting”, reforçou o presidente do FC Porto, referindo-se a Hugo Inácio.

“O presidente do IPDJ anda muito distraído. É uma questão de lei e de justiça”.

No encontro com os deputados que são adeptos do FC Porto, na Assembleia da República, Pinto da Costa comentou ainda a decisão do Ministério Público de agregar numa só as investigações ao caso dos vouchers e ao caso dos emails, ambos envolvendo o Benfica.

“Se é para ser mais rápido, vejo com satisfação. Se não for…”

“Neste momento, o futebol português não estará bem integrado no espírito da democracia. Se não estivesse aqui, sabem o que eu responderia”, concluiu o presidente portista.

