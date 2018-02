Nacional Pinto da Costa e Fernanda juntos outra vez, garante Cláudio Ramos Por

Pinto da Costa e Fernanda Miranda voltaram para os braços um do outro e quem o garante é Cláudio Ramos.

O comentador de casos relacionados com o social e os famosos revelou, em declarações no programa ‘Passadeira Vermelha’, da SIC Caras, que o líder do FC Porto voltou a namorar com a brasileira, com quem manteve uma relação de vários anos.

“Hoje, podemos dizer que Jorge Nuno Pinto da Costa e Fernanda Miranda estão novamente juntos”, revelou Cláudio Ramos, em declarações citadas pela revista Caras, nesta terça-feira.

Pinto da Costa e Fernanda Miranda separaram-se no final de 2016, sendo que o divórcio foi assinado em 2017.

Recentemente, o dirigente portista apareceu em algumas ações públicas na companhia de Cláudia Campo.

Embora a bancária tenha aparecido nos eventos associados ao clube azul e branca de forma discreta.

