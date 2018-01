Pinto da Costa critica arbitragem: “Já estamos habituados”

O líder azul e branco critica videoárbitro (VAR) por um golo anulado a Tiquinho Soares, ainda na primeira parte da meia-final da Taça da Liga, diante do Sporting.

“Tivemos um golo anulado pelo VAR, mas com o VAR já estamos habituados. É sintomático que ninguém protestou, ninguém encarou, toda a gente achou que era golo. Domingo passado o mesmo senhor [Artur Soares Dias] que estava no VAR anulou um golo”, referiu Pinto da Costa, em declarações aos jornalistas, na zona mista do Estádio Municipal de Braga, onde se jogou o clássico.

Numa análise à arbitragem no campo, o líder do FC Porto foi claro.

“Este árbitro [Nuno Almeida] fez uma grande arbitragem”, disse.

“Não tenho de ter confiança ou deixar de ter [nos árbitros]. Tenho de verificar situações e ter a minha opinião. Não conheço a maior parte deles, tenho de admitir que todos querem fazer o melhor possível. Estou à vontade porque perdi: este árbitro fez uma grande arbitragem, é preciso que não sejam sempre os mesmos para não assistirmos a situações como as que assistimos no Vitória de Setúbal-Sporting”, referiu o líder dos dragões.

No que toca ao mercado de transferências e questionado se pensa dar mais prendas (reforços) a Sérgio Conceição, Pinto da Costa referiu que “prendas só no Natal”.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar