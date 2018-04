Benfica Pinta da Costa no final do ‘clássico’: “Não me desligaram as luzes” Por

Pinto da Costa falou aos jornalistas no final do encontro frente ao Benfica, no Estádio da Luz. Na zona mista, o líder portista considerou que os ‘encarnados’, a dada altura, pareceram satisfeitos com o empate, antes de dizer que não foi recebido por ninguém das ‘águias’.

“As duas equipas mostraram grande qualidade, foi jogo intenso e a diferença foi espelhada na ambição. O FC Porto jogou os 90 minutos para ganhar, fez as substituições para procurar a vitória até ao fim. A determinada altura o nosso adversário parecia que queria segurar o empate. Foi um golo espetacular de um jogador que merecia corar a sua exibição com um tento”, começou por dizer.

As visitas ao Estádio da Luz “têm corrido bem”, explicou Pinto da Costa, que assumiu ter visto todos os jogos no camarote presidencial do estádio “como sempre tem sido”, sem que tenha existido “aproximação ou afastamento”.

“Nos últimos anos as nossas vindas aqui têm corrido bem, embora tenham desligado a televisão para vocês [jornalistas] não poderem ver, não me desligaram as luzes. Vencer em qualquer campo é sempre bom, num clássico a vitória tem mais sabor. Quem veio aqui não deu o tempo por perdido. Quem é adepto do Benfica saiu triste, que torce pelo FC Porto ficou contente. Mas foi um bom espetáculo, correto, sem casos e sem problemas”, assumiu.

Por fim, o líder dos dragões considerou que o FC Porto ainda “não ganhou nada”, mas que “em caso de igualdade, este resultado joga a nosso favor”.

