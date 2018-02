Motores Pilotos de Coimbra homenageados pelo Clube Automóvel do Centro Por

Organizar provas não é o único papel do Clube Automóvel do Centro (CAC), que também pretende reconhecer e promover os talentos da terra. Daí que a agremiação vá homenagear três pilotos de Coimbra.

Na próxima sexta-feira, 2 de março, o CAC homenageia Filipe Albuquerque, venceor das 24 Horas de Daytpma, Pedro Rosário, Campeão Nacional de Kartcross, e Ludgero Santos, Campeão Nacional de Super Buggy e vencedor da Taça de Portufal da categoria. Segundo o Clube Automóvel do Centro trata-se de um reconhecimento aos três pilotos, que teimam em levar mais longe o nome da cidade de Coimbra, pelo que se justifica esta singela homenagem, traduzida numa sessão de autógrafos para toda a comunidade conimbricense no Fórum Coimbra, pelas 18h00, e depois num jantar no Restaurante Tertúlia D’Eventos. Uma confraternização onde não faltarão algumas surpresas.

A festa de homenagem aos pilotos de Coimbra atribuída pelo Clube Automóvel do Centro fica ainda associada à nomeação de embaixadores a Filipe Albuquerque, Pedro Rosário e Ludgero Santos, entregando esperança e promoção dos ideais da estrutura associativa sediada na cidade conimbricense dentro e fora do país.

Os três pilotos são reconhecidos pela excelência do seu desempenho desportivo e profissional, vincados pelas extraordinárias qualidades, competências, firmeza, integridade de carácter e abnegação ao longo das suas carreiras, sendo uma referência no panorama nacional e internacional.