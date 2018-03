Insólito Piloto português detido na Alemanha por embarcar embriagado Por

Um copiloto português, de 40 anos, foi detido esta sexta-feira em Estugarda, na Alemanha, quando se preparava para embarcar num voo da TAP rumo a Lisboa por, alegadamente, estar embriagado.

De acordo com a agência Associated Press, o incidente aconteceu devido a uma denúncia feita por um funcionário do aeroporto, quando copiloto se preparava para embarcar num voo da TAP rumo a Lisboa, operado pela Portugália. O funcionário alertou as autoridades para o facto de o copiloto “cambalear e cheirar a álcool”, o que impediu que o avião descolasse.

“O voo TP523 de Estugarda para Lisboa, operado pela Portugália, foi ontem cancelado, devido a incapacidade do copiloto. A companhia abrirá um processo de inquérito interno e atuará em conformidade, tomando as medidas necessárias e consequentes, e pede desde já desculpas aos passageiros pelo transtorno provocado”, explicou a TAP à agência Lusa.

O avião devia ter descolado às 18h50 rumo a Lisboa, onde chegava às 20h50 desta sexta-feira. A bordo estavam mais de 100 passageiros, que ficaram retidos na Alemanha, “hospedados em hotéis”, refere a imprensa alemã.

Entre os mais de 100 passageiros, alguns aceitaram mudar a data de regresso, enquanto outros foram encaminhados para voos de outras companhias aéreas.

O piloto ficou suspenso até o inquérito estar finalizado.

37 PARTILHAS Partilhar Tweetar