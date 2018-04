Insólito Piloto detido com taxa de alcoolemia quatro vezes superior ao máximo legal Por

Um piloto da British Airways foi detido no Aeroporto de Gatwick, em Sussex (Inglaterra), por estar completamente embriagado, já na cabine, pronto para comandar um voo com 300 passageiros a bordo. Tinha 86 miligramas de álcool por 100 mililitros de sangue.

Julian Monaghan, de 49 anos, preparava-se para pilotar um Boeing 777 com 300 pessoas a bordo, apesar da taxa de alcoolemia quatro vezes superior ao máximo legal de 20mg por 100ml de sangue.

Apercebendo-se do estado de embriaguez do piloto, uma hospedeira alertou as autoridades, com Julian Monaghan a ser detido perante os passageiros “de queixo caído”, como reporta a imprensa britânica.

“A polícia correu para o avião e foi direta à cabine”, revelou uma passageira.

O piloto saiu algemado.

O voo BA 2063 partiu para a Maurícia com mais de duas horas de atraso.

A detenção ocorreu a 18 de janeiro, mas só agora é que o Ministério Público britânico revelou o incidente, com o julgamento de Julian Monaghan a ter início a 6 de junho, no Tribunal de Crawley, no Sussex.

A British Airways já despediu o piloto.

“Tomámos este assunto seriamente em consideração e vamos continuar a prestar todo o auxílio às autoridades. A segurança dos nossos clientes e tripulações é sempre a nossa prioridade”, adiantou o porta-voz da empresa.

