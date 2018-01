Piloto alcoolizado detido segundos antes da descolagem de avião

O piloto de um avião com 300 passageiros a bordo foi detido, esta quinta-feira, em Londres, segundos antes da descolagem, depois da restante tripulação ter notado o seu estado, ao sentir um forte cheiro a álcool.

A tripulação da companhia aérea British Airways travou um piloto, alcoolizado, segundos antes deste assumir o comando de um avião que transportava 300 passageiros.

De acordo com fonte da equipa, as autoridades deslocaram imediatamente ao local do avião, tendo algemado e detido o piloto.

“É aterrorizante pensar no que podia ter acontecido”, revelou a fonte, perante o drama vivido pelos passageiros.

A companhia aérea, entretanto, divulgou um comunicado a desculpar-se perante os passageiros que tinham como destino as ilhas Maurícias, sublinhando que o avião só deslocou quando um novo piloto se juntou à tripulação.

Um representante da British Airways frisou ainda que “a segurança dos passageiros e da tripulação” é a prioridade da empresa.

15 PARTILHAS Partilhar Tweetar