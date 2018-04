Desporto Piccini fora dos convocados para o jogo com o Atlético de Madrid Por

O italiano Piccini ficou de fora da lista de convocados do Sporting para o jogo de hoje com o Atlético de Madrid, da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, anunciou o clube lisboeta.

O defesa direito já tinha falhado o jogo de domingo, com o Paços de Ferreira (2-0), para o campeonato, devido a lesão, tal como aconteceu com o lateral esquerdo Fábio Coentrão e o médio William Carvalho, que também não integram a convocatória do treinador Jorge Jesus.

O técnico da equipa lisboeta não poderia contar com Fábio Coentrão mesmo que o internacional português estivesse fisicamente apto, uma vez que terá de cumprir um jogo de suspensão, assim como o avançado Bas Dost, melhor marcador da equipa ‘leonina’.

O holandês é um dos dois jogadores titulares frente ao Paços de Ferreira que não foram chamados para o confronto com a equipa espanhola, no qual o Sporting procura recuperar de uma desvantagem de 2-0, em conjunto com o médio brasileiro Wendel, por não estar inscrito nas competições europeias.

Sporting e Atlético de Madrid defrontam-se hoje, a partir das 20:05, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sob arbitragem do sérvio Mirolad Mazic, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, depois da vitória caseira dos madrilenos, por 2-0.

Lista dos 18 convocados:

– Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.

– Defesas: André Pinto, Mathieu, Coates e Ristovski.

– Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia, Palhinha, Bryan Ruiz, Rafael Barbosa e Petrovic.

– Avançados: Doumbia, Gelson, Elves Baldé, Rúben Ribeiro e Montero.

