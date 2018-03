Nas Notícias Piçarra plagiou música? Tony Carreira não acredita Por

Tony Carreira veio a público defender Diogo Piçarra por causa da suspeita de ter plagiado uma canção com a qual concorreu (e acabou por desistir) no Festival da Canção. Para Tony Carreira, a música de Piçarra é “muito parecida” com uma religiosa dos anos 70, mas acredita na inocência de Piçarra. “Se ele diz, eu acredito que ele não fez aquilo. Sinceramente”.

“A canção é realmente muito parecida. Agora, acredito sinceramente que ele não fez de propósito porque a melodia é tão simples que, por esse motivo, claro que pode acontecer”, disse Tony Carreira, em declarações à Renascença.

O platinado cantor português sublinha ainda que vem a público defender Diogo Piçarra mas não o faz por também enfrentar acusações semelhantes.

“Não estou a dizer isto por estar ligado a um problema que toda a gente sabe”.

Tony Carreira assume que o faz pois Diogo Piçarra “é muito bom rapaz mesmo, é muito sincero no que faz e no que diz e, a partir do momento em que ele o diz, eu acredito no que ele disse. Sinceramente”.

O ‘patriarca’ do clã Carreira tem enfrentado suspeitas de ter plagiado canções ao longo do seu percurso musical.

Agora também Diogo Piçarra enfrente acusações semelhantes.

O cantor, recorde-se, confirmou a sua saída do festival de canções por causa de uma polémica relacionada com um alegado plágio da composição ‘A Canção do Fim’.

Veja as declarações de Tony Carreira em vídeo:

3 PARTILHAS Partilhar Tweetar