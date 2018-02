Motores Peugeot Rally Cup Ibérica arranca no Rali de Portugal Por

A Peugeot Portugal e a Peugeot Espanha, em conjunto com a Sports & You, vão levar a cabo uma nova competição monomarca; a Peuheot Rally Cup Ibérica.

Trata-se de uma iniciativa que contempla seis provas, três no nosso país e outras tantas no país vizinho, incluindo os ralis de Portugal e da Catalunha, pontuáveis para o Campeonato do Mundo da disciplina.

Os Peugeot 208 R2 são os carros admitidos nesta competição, que distribuirá 120 mil euros em prémios, e que arrancará a 17 de maio no Rali de Portugal, ainda que o troféu não cumprirá a totalidade do percurso da prova organizada pelo ACP Sport. Essa será a primeira prova em terra, com o asfalto a surgir a 14 de junho no Rali de Castelo de Branco. Segue-se o Rali do Ferrol a 2’ de julho, o Rali Princesa das Astúrias a 14 de setembro, a Catalunha (1ª etapa) em terra, com a época a concluir-se a 17 de setembro no Rali Casinos do Algarve.

Os custos de participação são os 1900 euros de inscrição, que contempla a entrega de dois fatos de competição e o Kit de imagem da competição, mais 4000 euros para a inscrição nos seis eventos do calendário.

Logisticamente a Sports & You é a responsável, com José Pedro Fontes a coordená-la e o espanhol Sergio Vallejo a ser o responsável das relações com os pilotos e as equipas.