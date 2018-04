Desporto Petit promete Moreirense com “grande atitude e intensidade” frente ao Rio Ave Por

O treinador do Moreirense, Petit, prometeu hoje “uma grande atitude e intensidade de jogo” para vencer na receção de domingo ao Rio Ave, jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Acredito que se tivermos uma grande atitude, uma grande intensidade de jogo, sabendo os momentos de jogo, vamos vencer. O Rio Ave gosta de ter muita bola. Trabalhámos esta semana para quando não tivermos bola sabermos pressionar, quando tivermos sabermos circular”, disse Petit na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O Moreirense segue em 13.º lugar com 29 pontos, apenas mais três do que a primeira equipa em zona de despromoção, o Estoril Praia, e os mesmos que o Vitória de Setúbal, que é 14.º. Já o Rio Ave é quinto com 44 pontos, os mesmos do atual sexto, o Marítimo, que já jogou e perdeu com o Sporting de Braga (2-0) nesta jornada.

“Vai ser um jogo muito difícil contra uma equipa de muita qualidade, com bons princípios de jogo e com um bom treinador. Mas nós regressamos a casa, estamos num bom momento, queremos dar continuidade. Será um jogo extremamente difícil, mas estamos focados, sabemos aquilo que queremos, temos ambição de querer conquistar os três pontos”, disse o treinador dos minhotos.

Petit aproveitou para deixar apelos aos adeptos para que compareçam na “fortaleza” dos ‘cónegos’ e “acreditem na equipa”, prometendo “estar à altura do desafio”.

Quanto a contas, convidado a revelar quais os cálculos que tem feito sobre a luta pela manutenção, o treinador apontou que procura “focar jogo a jogo”.

“Andamos a fazer contas há muito tempo. Isso é verdade, mas a mensagem que passamos para os jogadores é jogo a jogo. Se conseguirmos o nosso objetivo, que são os três pontos, ficamos mais perto da permanência. Há equipas de um lote de seis que estão à nossa beira que também vão jogar entre elas. Nós temos de lutar e pensar em nós. Estamos perto do objetivo 32 pontos. Agora, não sei se mais três ou mais quatro, um ou dois, chegará”, referiu.

Petit considerou que nesta reta final os jogos estão a ficar mais “difíceis e previsíveis”, porque as “equipas conhecem-se umas às outras” e “já não existam segredos”, esteja em causa um candidato ao título ou um lugar europeu ou a luta pela fuga à descida de escalão, garantindo que mantém “fé” em alcançar o objetivo.

“A minha fé é sempre a mesma. Temos um bom plantel. Temos algumas dúvidas para amanhã [domingo]. Não conseguimos repetir um ?onze’, mas quem tem entrado tem dado resposta. Tal como quando cheguei aqui no primeiro dia, continuo a acreditar que vamos conseguir o nosso objetivo. Amanhã é mais um passo rumo ao que pretendemos”, concluiu.

Moreirense e Rio Ave defrontam-se domingo pelas 18:00 horas no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas em Moreira de Cónegos, concelho de Guimarães.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar