Petit abandona Paços de Ferreira

O treinador, que assumira o cargo há cerca de dois meses, pediu a demissão logo após o encontro com o Portimonense, que terminou empatado.

“A direção do FC Paços de Ferreira vem pelo presente comunicar que o treinador Petit, no final do jogo FC Paços de Ferreira – Portimonense, solicitou uma reunião na qual manifestou a sua intenção de fazer cessar o vínculo contratual com o clube”.