Local Pescadores desaparecidos no rio Cávado resgatados com vida Por

Os dois pescadores que se encontravam desaparecidos no rio Cávado, em Adaúfe, depois de a embarcação ter virado, foram resgatados com vida e estão a ser assistidos no local.

Os dois homens estavam dados como desaparecidos, desde as 14h49, depois de uma embarcação onde seguiam ter virado, na zona da praia fluvial de Adaúfe.

Segundo avança o Comando Distrital de Operações de Socorro, em declarações ao Jornal de Notícias, nas missões de resgate estiveram envolvidos os Sapadores de Braga e uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Amares.

As vítimas foram encontradas com vida e estão a ser assistidas no local, para onde foram mobilizadas quatro ambulâncias do INEM.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar