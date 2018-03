Local Pescador morre arrastado por águas em Troia Por

Um pescador de 62 anos, da Comporta, morreu este domingo arrastado pelas águas quando tentava entrar no barco, no estuário do rio Sado, em Troia.

A vítima terá entrado na água para tentar alcançar uma pequena embarcação que estava ali perto, deslocando-se pelo cabo que amarra o barco à terra, quando terá sido arrastado pelas águas.

O alerta para o incidente aconteceu pelas 17h20 deste domingo, pelo próprio filho, que se encontrava no local e assistiu ao sucedido.

O homem foi avistado por populares que se encontravam na margem, já quando os Bombeiros e a Polícia Marítima estavam no local.

Depois de resgatado das águas, as equipas de salvamento tentaram realizar as manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser confirmado no local.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar