Mundo Peru: Presidente sai antes de ser destituído

Pedro Pablo Kuczynski demitiu-se da Presidência do Peru, na véspera do Congresso analisar um pedido de destituição.

De acordo com o La República, o Presidente apresentou a demissão durante o Conselho de Ministros de ontem.

No poder há um ano e sete meses, Kuczynski não resistiu ao escândalo de corrupção, depois de terem surgido vídeos sobre uma alegada compra de votos a aliados políticos a troco de obras.

Neste escândalo está envolvida também a Odebrecht, a construtora brasileira implicada na Operação Lava Jato, por suspeita de pagar ‘luvas’ ao antigo Presidente do Brasil, Lula da Silva.

No Peru, Pedro Pablo Kuczynski estava em guerra aberta com o Congresso, com a oposição a coligar-se para fazer cair o Presidente.

Amanhã, o Congresso iria começar a debater uma proposta de destituição de Kuczynski.

