Perturbações na TAP e Ryanair na Páscoa podem representar sete milhões em compensações

As perturbações em voos da TAP e Ryanair no período da Páscoa terão afetado cerca de 19.400 passageiros e podem representar cerca de sete milhões de euros em compensações, estima a empresa AirHelp.

Em informação disponibilizada à agência Lusa e com base em análises de voos entre 24 de março e 08 de abril, a empresa especializada na defesa dos direitos dos passageiros aéreos concluiu que cerca de 13.600 passageiros da TAP “são elegíveis a receber compensações” no âmbito do regulamento EC261, o que poderá representar cerca de 5,2 milhões de euros.

Em relação à Ryanair foi estimado que cerca de 5.800 passageiros “são elegíveis a receber compensações, as quais poderão representar no total cerca de 1,8 milhões de euros”.

“Neste período, cerca de 40 por cento dos voos da TAP de ou para Portugal sofreram perturbações. Cerca de 900 voos tiveram um atraso entre 15 e 180 minutos, cerca de 25 voos atrasaram-se mais de 180 minutos e mais de 120 voos foram cancelados”, concluiu a AirHelp.

Sobre a transportadora aérea de baixo custo irlandesa, a empresa analisou que 20 por cento dos voos com partida ou chegada a Portugal sofreram perturbações.

“Cerca de 170 voos tiveram um atraso entre 15 e 180 minutos, perto de 10 voos tiveram um atraso superior a 180 minutos e cerca de 40 voos foram cancelados”, lê-se na informação.

Os tripulantes de cabine nas bases portuguesas da Ryanair fizeram uma greve de três dias não consecutivos em 29 de março, 01 de abril e 04 de abril.

Na TAP, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) apelou à não aceitação de voos em folga/férias no período de 24 a 28 de março (inclusive), pedido de folgas em atraso e ‘e-learning’.

A Autoridade Nacional de Aviação Aérea (ANAC) contabilizou nos dias 26, 27 e 28 de março 29 voos cancelados da TAP em Lisboa e 3.846 passageiros afetados.

Em resposta à agência Lusa, a ANAC referiu os cancelamentos da companhia aérea no final de março, informando ter convocado “responsáveis da transportadora da aérea de apoio a passageiros para prestar esclarecimentos e informações à ANAC”.

