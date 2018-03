Local Peritos inspecionaram o navio Betanzos Por

Técnicos da Polícia Marítima fizeram hoje perícias no Betanzos, o navio que esteve dez dias encalhado no rio Tejo, na zona do Bugio, em Oeiras.

A embarcação foi hoje posta a flutuar, tendo depois sido rebocada para o cais do Beato.

Era ainda noite cerrada quando o Betanzos foi desencalhado.

“O navio começou a flutuar por volta das 2h30, apanhou uma cota mais profunda, na ordem dos seis metros, e o rebocador fez o puxão final nessa altura”, explicou Fernando Fonseca, o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O rebocador de grande envergadura cedeu depois o posto a dois rebocadores ‘normais’, que levaram o navio para o cais do Beato, onde foi alvo de perícias por parte da Polícia Marítima.

Segue-se uma inspeção de segurança, “sobretudo à área submersa, com particular cuidado para a hélice e a porta do leme, o governo do navio, que lhe dá a sua propulsão”, continuou Fernando Fonseca.

“Desde a atracação, foi a bordo uma equipa de peritos da Polícia Marítima, no âmbito do acidente marítimo. São perícias que têm que ser feitas, apesar de a tripulação já ter sido ouvida”, concluiu o comandante.

O Betanzos encalhou na madrugada de dia 6 de março, por volta da 1h00, quando estava a sair da barra de Lisboa, na sequência de uma falha total de energia e da tentativa de fundear.

