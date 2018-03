Nas Notícias Perfil de um homicida revelado em estudo Por

Como é o perfil genérico de um homicida? Um grupo de investigadores da Universidade de Aveiro analisou 30 condenados por este crime e descobriu semelhanças ao nível emocional.

O estudo, realizado por psicólogos, demonstrou que um homicida apresenta uma forte tendência para o perfeccionismo, controlo e inflexibilidade, assim como grande dificuldade em identificar e processar emoções.

Por norma, tem ainda sintomas de stress pós-traumático.

Os 30 reclusos, condenados por homicídio voluntário (na forma simples, qualificada e privilegiada), efetuaram testes e entrevistas de avaliação de psicopatologia, de personalidade, de psicopatia e da forma como identificam e processam as emoções.

Estes homicidas, que efetuaram o crime por motivos familiares, passionais ou relacionados com negócios ilegais, com assaltos, com discussões ou com vingança, são todos do sexo masculino.

Como controlo, foi definido um grupo de três dezenas de homens sem antecedentes criminais, selecionados de forma aleatória.

Os reclusos apresentaram pontuações superiores na escala da compulsividade e nas respetivas características associadas, quando em comparação com o grupo de controlo.

Foi também notado nos homicidas a presença de indícios de stress pós-traumático, revelando a existência de sintomas relativos a algum tipo de trauma psicológico, no entender dos investigadores.

Numa caracterização da personalidade, “salienta-se o resultado na faceta da impulsividade, que é considerada na literatura científica como um fator de risco do comportamento criminal”, destacaram os psicólogos.

Outro aspeto distintivo foi a presença de psicopatia nos reclusos condenados por homicídio, enquanto os indivíduos do grupo de controlo não apresentaram sinais.

Foram também identificadas diferenças nos dois grupos quanto ao processamento emocional.

“O grupo de reclusos apresentou um padrão de desempenho ao nível da identificação e reconhecimento das emoções diferente do encontrado no grupo de controlo”, no que toca às emoções de medo, alegria, tristeza e surpresa, por exemplo, adianta o resumo do estudo.

O trabalho foi realizado pela psicóloga Dulce Pires, no âmbito do doutoramento, orientado por Isabel Santos, Carlos Fernandes da Silva e Ana Allen Gomes.

A investigadora apontou este estudo como um indicador dos aspetos a desenvolver com indivíduos condenados por homicídio, quer ao nível do tratamento de psicopatologia, quer ao nível da identificação e gestão de emoções.

Foi assim realçado “a importância da avaliação psicológica e tratamento em contexto prisional, e após o cumprimento da pena, já em sociedade”.

“Estes indivíduos necessitam de apoio continuado a nível psicológico e social”, frisou Dulce Pires.

O estudo pode ser ainda útil para os profissionais da investigação criminal e da prevenção, dada a informação que pode disponibilizar no entendimento do crime e do ofensor.

Realizada pela primeira vez em cadeias portuguesas, com autorização da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a investigação teve como objetivo compreender os sintomas psicopatológicos, a personalidade e o processamento emocional de reclusos condenados por homicídio.

