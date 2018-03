Fórmula 1 Perez espera bastante das evoluções do Force India para Melbourne Por

Se a Force India não esteve em destaque nos testes de pré-temporada em Barcelona, Sergio Perez espera muito do VJM11 para a primeira prova da nova época de Fórmula 1.

O mexicano parece mais preocupado com os progressos feitos pelo monolugar de 2018 face ao seu antecessor, que tão bons resultados teve na temporada passada: “Não foi um grande avanço para já. Talvez para Melbourne, quando levarmos o nosso novo carro aparentemente já com uma boa evolução”.

Perez não esconde que esperava ter um carro que fosse um grande passo em frente face ao seu antecessor, que já era bom e permitiu o quarto lugar no campeonato de construtores de 2017. Em Barcelona o mexicano completou 371 voltas em oito dias, mas estima que os tempos por volta antes do primeiro Grande Prémio do ano, a 25 de março em Melbourne, permitirá à equipa ter os progressos esperados pelo antigo piloto da McLaren e da Sauber.

“Acredito que as melhorias que levamos para Melbourne nos ajudem. Para já quis aproveitar as últimas voltas, já que depois será a altura da Austrália. Além disso não sou um grande fã dos testes de pré-temporada, por isso estou imaciente por correr”, remata Sergio Perez.