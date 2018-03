Mundo Perdeu a memória e chora sempre que lhe recordam do divórcio Por

Uma mulher de 29 anos sofre de uma doença rara, que lhe afeta a memória. Todos os dias, a mãe de Veronika Mescheryakova tem de a recordar de que está divorciada, uma vez que a filha pensa que o marido está no trabalho.

Veronika sofre de porfiria, uma doença degenerativa rara que afeta o sistema nervoso central e, no caso desta jovem russa, provoca perdas de memória frequentes.

Segundo conta o Daily Mail, a jovem, que vive em Kazan, “chora todos os dias quando é recordada de que está divorciada”.

O marido pediu o divórcio em novembro de 2017. Mas Veronika não se recorda. Pensa que o marido está a trabalhar e cabe à mãe a tarefa de lhe recordar do divórcio.

A jovem está presa a uma cadeira de rodas, também por culpa da doença, e tem diversas limitações físicas.

A porfiria provoca um conjunto de distúrbios que torna o corpo incapaz de limpar os compostos orgânicos conhecidos como porfirinas, que ajudam ao funcionamento dos glóbulos vermelhos.

As porfirinas são essenciais, mas quando os níveis são elevados, interferem no funcionamento do sistema nervoso e da pele.

Além da perda da memória, a doença apresenta sintomas como dores abdominais, nas pernas, nos músculos, alucinações, desorientação, problemas respiratórios e convulsões.

