Motores

A terceira prova do Campeonato do Mundo de Ralis tem a fama de ser compacta e uma das mais curtas da temporada.

Este ano a prova centro-americana tem um percurso competitivo composto por 22 especiais, com algumas a proporem um maior desafio do que outras. Mas o facto de ser a primeira prova do ano em terra e a altitude, são aspetos a ter em conta.

Conheça melhor o percurso do rali deste fim de semana.