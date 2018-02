Nas Notícias Pequena subida de temperatura esperada nesta sexta-feira Por

Com a semana a chegar quase ao final, eis que as temperaturas começam a subir. É certo que o tempo ainda se irá manter frio mas os termómetros vão registar, nesta sexta-feira, uma subida no território de Portugal continental e na Madeira. Para os Açores são esperados “aguaceiros fracos na madrugada e manhã”.

Segundo Cristina Simões e Ricardo Tavares, meteorologistas do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), as temperaturas devem subir, nesta sexta-feira, com esse aumento a ser “mais significativo nas regiões norte e centro”.

Porém, são esperados “períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir do final da manhã”.

Os especialistas do tempo antecipam também “queda de neve acima de 600/800 metros nas regiões norte e centro, subindo temporariamente a cota para 1000/1200 metros”.

Já o vento será “fraco a moderado”.

Se a norte o céu estará “muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do meio da tarde”, a sul o cenário será semelhante, de acordo com o que antecipa o IPMA.

Madeira e Açores

Os Açores podem esperar “céu muito nublado com boas abertas” a “possibilidade de aguaceiros fracos na madrugada e manhã”.

Na Madeira, além de uma “pequena subida da temperatura”, o IPMA antecipa “céu muito nublado”, com “períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas vertentes norte e nas terras altas, e que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até ao meio da manhã”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando gradualmente para três a quatro metros a partir da tarde”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste inferiores a um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar