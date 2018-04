Desporto Pepa convoca 18 para o jogo com Desportivo das Aves numa lista sem novidades Por

O treinador do Tondela apresentou hoje uma lista sem grandes novidades nos 18 convocados para o jogo de domingo com o Desportivo das Aves, da 31.ª jornada da I Liga de futebol.

Na lista não constam os lesionados Pité, a recuperar de uma entorse no pé direito, e o guarda-redes Ricardo Moura, em recuperação de uma lesão muscular na perna esquerda.

Murilo, Nick Ansell, Junior Pius e Tembeng estão também fora das opções de Pepa até final da temporada, todos por lesão.

O jogo entre o Tondela, 12º. classificado com 32 pontos, e o Desportivo das Aves, 15.º com 28 pontos, da 31.ª jornada da I Liga, está marcado para domingo, pelas 16:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Lista dos 18 convocados:

– Guarda-redes: Cláudio Ramos e Ricardo Janota.

– Defesas: David Bruno, Ícaro Silva, Ricardo Costa, Jorge Fernandes, Moufi e Joãozinho.

– Médios: Hélder Tavares, Pedro Nuno, Claude Gonçalves, Joca e Bruno Monteiro.

– Avançados: Tyler Boyd, Miguel Cardoso, Tomané, Juan Delgado, e Heliardo.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar