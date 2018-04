Mundo Pentágono diz que todos os alvos sírios foram atingidos com sucesso Por

Os Estados Unidos afirmaram hoje ter “atingido com sucesso” todos os alvos sírios que estavam previstos na ação militar realizada por Washington, Paris e Londres em resposta ao alegado ataque químico na cidade síria de Douma.

“Não tencionamos intervir no conflito na Síria, mas não podemos permitir tais violações das leis internacionais”, disse a porta-voz do Departamento de Defesa norte-americano (Pentágono), Dana White, numa conferência de imprensa.

“Atingimos com sucesso cada alvo”, acrescentou a porta-voz.

Os EUA, a França e o Reino Unido realizaram hoje de madrugada uma série de ataques com mísseis contra três alvos associados à produção e armazenamento de armas químicas na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade rebelde de Douma, em Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco. O presumível ataque químico foi realizado faz hoje uma semana.

Na mesma conferência de imprensa, um alto responsável do Pentágono, o general Kenneth McKenzie, referiu que os ataques ocidentais realizados hoje de madrugada representaram um grande golpe para o programa de armas químicas da Síria e que “levará anos para recuperar”.

As unidades de defesa antiaéreas russas, um dos principais aliados de Damasco, não foram ativadas e as do regime sírio só foram após o fim dos ataques, acrescentou o general McKenzie.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se hoje a partir das 15:00 TMG (16:00 em Lisboa) para analisar o ataque conjunto dos Estados Unidos, Reino Unido e França contra alvos na Síria.

