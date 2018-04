“O penta vai ser feito”, garante o Bruxo de Fafe

Fernando Nogueira veio a público garantir que está a trabalhar “para benfiquistas” e não diretamente com o clube da Luz. O mestre do oculto, conhecido simplesmente por Bruxo de Fafe, garante que o trabalho “está feito” e que o penta do Benfica “vai ser feito”, depois do serviço realizado através de garrafas de Martini.