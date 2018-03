Motores Penalização retirou brilho à prova de Cláudio Ornelas em Gondomar Por

Começar bem uma prova é essencial para um bom resultado, e Cláudio Ornelas e Miguel Castro perceberam isso quando um engano na super especial de abertura comprometeu o resultado final da equipa no Rali de Gondomar.

A dupla da Encontro Team, que alinhou nesta segunda prova do Campeonato de Ralis do Norte num Mitsubishi Lancer Evo II, tinha expetativas de um bom resultado, mas o percalço na super especial de sexta-feira à noite acabou por deitar por terra as esperanças da equipa.

“Entramos um pouco desconcentrados e momentaneamente acabamos por cometer um erro no percurso da Super Especial. O andamento que mostramos foi bastante positivo mas a penalização de 3 minutos imposta pelo erro arrumou desde logo qualquer aspiração a um resultado final de relevo”, contou Cláudio Ornelas.

Depois do erro o piloto de Viana do Castelo fez tudo para limitar os ‘danos’ e ao longo do dia de sábado conseguiu fazer tempos entre os dez primeiros, acabando por recuperar 35 posições na classificação geral. Insuficiente para que Ornelas ficasse satisfeito com o resultado final, embora o desempenho na fase de estrada fosse mais consentâneo com as expetativas da equipa: “Apesar do desaire inicial, acho que podemos ficar satisfeitos com o andamento que conseguimos mostrar. Obviamente que o erro nos retirou a motivação mas em contrapartida podemos sair de Gondomar com confiança para as próximas provas pois conseguimos mostrar evolução e sentimo-nos cada vez mais competitivos com este Mitsubishi”.

Cláudio Ornelas e Miguel Castro concluíram o Rali de Gondomar na 17ª posição da classificação geral, sendo os 3ºs classificados entre os carros de tracção integral. A próxima prova da dupla será o Rali Vila Medieval de Ourém nos dias 24 e 25 de Março.