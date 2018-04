Motociclismo Penalização custa ‘pole’ a Marc Marquez Por

Marc Marquez pode ter sido o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio das Américas de MotoGP, mas não vai partir da primeira posição da grelha, depois de ter sido penalizado.

O castigo, que custa três lugares no ‘grid’ ao Campeão do Mundo, acontece pelo facto de ter prejudicado Maverick Viñales durante a volta de qualificação do piloto da Yamaha, ao rodar lento na trajetória ideal do traçado de Austin. Como consequência Viñales ficou a mais de uma décima de Marquez.

Na altura o piloto da Yamaha expressou o seu desagrado ao da Honda, ainda que aos ‘microfones’ tenha sido mais moderado, alegando que o que interessa é a corrida, e é aí que obtém pontos.

Com a penalização Marc Marquez parte da quarta posição e Maverick Viñales alcança a sua primeira ‘pole’ do ano, partindo ao lado de Andrea Iannone, da Suzuki, e Johan Zarco (Yamaha Tech3), que assim se vê promovido à primeira fila da grelha.

Mas Marquez não foi o único piloto a ser castigado pela Direção de Prova, uma vez que pelo mesmo motivo penalizou Pol Espargaró também em três lugares. O espanhol da KTM prejudicou Thomas Luthi (Marc VDS) na sua volta lançada, e assim vai largar apenas de 15º.