Motores Penalização custa pódio a Pedro Meireles Por

Apesar de ter sido marcado por um excelente duelo pela vitória, o Rali Serras de Fafe também acabou por ter o seu resultado ligeiramente alterado ‘na secretaria’,

Em causa estiveram as penalizações de 10 segundos aplicadas a Miguel Barbosa, segundo classificado, e a Pedro Meireles, que por essa via perdeu a terceira posição que inicialmente lhe foi atribuída.

Os comissários puniram os dois pilotos por alegadamente terem feito falsa partida para a super-especial de sábado à noite. Como resultado Miguel Barbosa terminou a 11,7s de Ricardo Moura, o vencedor do rali, em vez de 1,1s que espelharam o equilíbrio entre os dois pilotos, enquanto Pedro Meireles ‘caiu’ para o quarto posto, por troca com José Pedro Fontes, que face ao acréscimo de temo ao vimaranense terminou a 1,8s do piloto do Citroën DS3 R5.

Foto: Ricardo Cachadinha