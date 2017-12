Mundo Pelo menos cinco mortos e 13 feridos em atropelamento em Moscovo (com vídeo) Por

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas nesta segunda-feira, em Moscovo, quando um autocarro avançou pelo passeio em direção a uma estação de metro, informaram as autoridades locais.

O balanço anterior dava conta de quatro mortos e 15 feridos, mas as autoridades russas divulgaram novos dados.

Nas imagens é possível ver-se o autocarro a descer as escadas de acesso à passagem subterrânea de metro Slaviánski Bulvar, a grande velocidade, tendo atropelado várias pessoas.

As razões do acidente são para já desconhecidas, tendo acontecido num dia útil, uma vez que, na Rússia, o Natal celebra-se a 7 de janeiro.

De acordo com a polícia, no entanto, na base do despiste poderá estar uma falha técnica ou a perda do controlo por parte do motorista, que se encontra detido. Nas primeiras análises ao condutor, não foi detetada a presença de álcool no sangue.

As autoridades russas têm estado particularmente alerta nos últimos meses para situações de atropelamentos em massa por parte dos terroristas.

Veja os vídeos. As imagens podem ferir susceptibilidades dos leitores mais sensíveis.

[Em atualização]