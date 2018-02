Motores Pedro Vieira pronto a enfrentar a nova época Por

Entre os participantes à competição das duas rodas motrizes do Rali Serras de Fafe encontra-se Pedro Lago Vieira.

O jovem piloto de Ponte de Lima aposta no Campeonato de Portugal de Ralis de duas rodas motrizes e no Peugeot 208 R2, embora desde o começo o objetivo seja aproveitar o ano de aprendizagem que já teve: “O Rali Serras de Fafe será um enorme desafio para nós. Fruto da pouca experiência que temos em pisos de terra, vamos entrar na prova com algumas cautelas porque nesta fase é importante somar quilómetros”, afirma Pedro Lago Vieira que realça “a grande motivação com que vamos encarar a primeira prova do ano, apesar desta ser mesmo a estreia do Peugeot neste tipo de pisos”.

Tendo como navegador Ricardo Faria, o piloto limiano espera levar as renovadas cores da PLV Racing até ao final do rali: “O mais importante será amealhar quilómetros e continuar a nossa evolução neste carro, mas não queremos descurar o aspeto competitivo e vamos tentar também conseguir um bom resultado final para as contas do campeonato, o que também será importante para dignificar e agradecer aos nossos patrocinadores”.