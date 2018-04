Desporto Pedro Martins oficializado como treinador do Olympiacos Por

A confirmação foi dada pelo próprio clube, através das redes sociais. Pedro Martins será o novo treinador do Olympiacos, da Grécia, assumindo o comando no final da presente temporada.

Pedro Martins abandonou o comando técnico do Vitória de Guimarães em fevereiro, sendo que apenas voltará ao trabalho no cessar da corrente temporada.

A quatro jornadas do final do campeonato, o Olympiacos segue na 3.ª posição, a três pontos do líder AEK, mas com mais um encontro disputado. André Martins, antigo jogador do Sporting, milita na formação grega.

Pedro Martins será o treinador do emblema a partir da próxima temporada, após uma época aos ‘sobressaltos’, com três treinadores: Besnik Hasi, Takis Lemonis e Óscar Garcia.

Campeão por sete vezes nas últimas sete épocas, o Olympiacos contou nos últimos anos com vários treinadores portugueses como Paulo Bento, Marco Silva, Vítor Pereira e Leonardo Jardim.

