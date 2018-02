Pedro Lamy “num circuito espetacular e exigente”

Depois do azar tido nas 24 Horas de Daytona, Pedro Lamy quer obter um bom resultado nos antípodas, onde este fim de semana disputam as 24 Horas de Bathurst, na Austrália.

Mais uma vez o piloto português tripula um carro bem diferente do Aston Martin Vantage a que está habituado no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC); o Audi R8 LMSGT3 da equipa WRT.

Lamy divide o carro # 39 com os seus habituais companheiros no WEC, Paul Dalla Lana e Mathias Lauda, e ainda com o australiano Will Davidson, um piloto bem conhecido das provas de V8 Supercars, bastante populares no continente austral.

O piloto português conhece bem o Circuito de Mount Panorama, pois participou na prova do ano passado, mas o carro é uma novidade completa para si: “É a primeira vez que corro com esta equipa, o que exige adaptação. Mas é a segunda vez que participo nas 12 Horas Bathurst. Gostei muito de correr aqui o ano passado, o circuito é espetacular, muito exigente. Estamos a contar com uma prova muito competitiva e desafiante”.