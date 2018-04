Nacional “Pedro Guerra é mais honesto do que muitos escroques acéfalos”, defende Filomena Cautela Por

Filomena Cautela foi obrigada a sair em defesa de Pedro Guerra, depois de se saber que o polémico comentador era o convidado do 5 para a meia-noite. “Sempre gostei de entrevistar gente que causa sensações extremas e que é inofensiva na vida que importa”, justificou a apresentadora.

A polémica não demorou a ficar “instalada” nas redes sociais. Pedro Guerra, o comentador do Benfica implicado no caso dos emails e noutras polémicas, seria o próximo convidado do programa da RTP, a ser exibido esta noite, a partir das 22h30.

As reações foram tão fortes que a apresentadora, Filomena Cautela, teve de vir a público defender o convidado.

“O Pedro foi um gentleman, muito mais educado, modesto, honesto e pertinente que muita mesmo muito boa gente que é venerada neste país, com milhares de seguidores e que na verdade são escroques acéfalos(as)”, salientou Filomena Cautela.

A apresentadora do 5 para a meia-noite, que integra também o quarteto que de hoje a um mês apresenta a Eurovisão, agradeceu ainda ao comentador do Benfica “pela coragem de vir a um programa fora da zona de conforto, com tão grande disponibilidade e fair play”.

Filomena Cautela fez ainda questão de realçar o desafio que foi lidar com tão polémico convidado.

“Bem sei que religião e futebol têm a capacidade de afetar até a mente mais capaz, no entanto, digo-vos que sempre gostei de entrevistar gente que causa sensações extremas e que é inofensiva na vida que importa”, afirmou a apresentadora.

Por “razões técnicas” não explicitadas, o programa com Pedro Guerra foi, “excepcionalmente, gravado”.

