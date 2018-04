Nas Redes Pedro Guerra fica sozinho no 5 Para a Meia Noite Por

Pedro Guerra foi convidado, nesta quinta-feira, do programa ‘5 Para a Meia Noite’ da RTP e, a dado momento, ficou sozinho no estúdio. Uma brincadeira de Filomena Cautela, lembrando outros protagonistas que deixaram o convidado a falar sozinho em outros programas.

Tudo não passou de uma brincadeira da apresentadora Filomena Cautela e da produção, em conjunto com o público.

Antes do intervalo, todos abandonaram o estúdio, ficando apenas Pedro Guerra no sofá do ‘5’.

Sorridente, o comentador desportivo manteve-se sereno e achou piada à brincadeira.

Filomena Cautela enquadrou a brincadeira, lembrando as pessoas que, em outros programas, já deixaram Pedro Guerra a falar sozinho.

João Malheiro, recentemente, foi um deles num programa da TVI 24.

Esta foi, de resto, uma das situações retratadas em brincadeira.

No programa, Pedro Guerra teve ainda oportunidade para responder a questões mais generalistas e não tão relacionadas com o seu passado ou com futebol.

Filomena Cautela questionou Pedro Guerra, por exemplo, sobre depilação… coisa que o convidado disse nunca ter feito.

Ainda assim, marcante foi mesmo o momento em que o estúdio ficou vazio, somente com Pedro Guerra.

