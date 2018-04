Desporto Pedro Figueiredo em 23.º no Yunnan Golf Open, Lima é 52.º Por

O português Pedro Figueiredo segue na 23.ª posição do Yunnan Golf Open, depois de ter marcado 70 pancadas na primeira volta, na qual Filipe Lima entregou um cartão com 72 ‘shots’ e é 52.º da tabela.

Na primeira volta do torneio, pontuável para o ‘European Tour’ – a segunda divisão do golfe europeu – Figueiredo marcou cinco ‘birdies’ (uma pancada abaixo) e quatro ‘bogeys’ (uma acima).

Filipe Lima segue no grupo dos classificados no lugar 52 depois de ter fechado a volta com três ‘birdies’ e quatro ‘bogeys’.

O torneio é liderado por um quarteto de formado pelo norte-americano Charlie Saxon, o inglês Matt Ford, o canadiano Sunil Jung e o espanhol Borja Virto, que somam 66 pancadas.