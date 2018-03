Motores Pedro Ferreira com a South Racing Por

Depois de ter competido no Campeonato Nacional de Todo-o-terreno de 2017 aos comandos de uma Volkswagen Amarok assistida pela Speedy Motorsport, Pedro Ferreira vai enfrentar a próxima temporada aos comandos de uma Ford Ranger assistida pela equipa South Racing.

O piloto do Porto surge com um projeto renovado para 2018 e tendo como navegador Hugo Magalhães, depois de várias épocas tendo Valter Cardoso no banco da direita. Pedro Ferreira pretende assim fazer um ano mais ambicioso que o anterior, quando subiu duas vezes ao pódio em cinco provas disputadas.

Na primeira prova da temporada, na Sertã (Baja do Pinhal) Pedro Ferreira vai utilizar uma Ford Ranger que ainda não é a máquina definitiva, uma vez que a máquina a utilizar na restante temporada ainda não está disponível. Mas a South Racing ostenta o títiulo nacional de todo-o-terreno, o que desde já lhe dá garantias de competitividade.

”O projeto para 2018 é mais um passo na minha evolução enquanto piloto e uma nova estratégia na dinâmica da equipa. Queremos lutar de forma mais consistente pelas primeiras posições nas provas do CNTT e mesmo tentar chegar às vitórias. A experiência do Hugo Magalhães será fundamental nesta nova etapa, assim como a parceria com a South Racing cujo projeto para 2018 iremos apresentar oportunamente, mas que é seguramente uma opção excelente para as metas que traçámos para este ano” salienta o piloto da PMF Racing.

Apesar de otimista, Pedro Ferreira parte limitado para esta primeira prova. “Uma cirurgia que tive de fazer tem-me impedido de treinar pelo que apenas poderei fazer o shakedown na véspera da prova. Tentarei ir ganhando ritmo ao longo da corrida”, explica,

Para além das competições no CNTT Pedro Ferreira pondera fazer ainda as duas provas de SSV que não coincidem com as do calendário auto – Ferraria e Góis – e “vamos ainda estudar uma forma interessante para estar em Fronteira com o nosso Can-Am Maverick X3 que continua a ser uma máquina excelente para treinar ao nível de pilotagem”, explica o piloto portuense que em 2017 teve Miguel Oliveira e Filipe Campos como parceiros nas 3 Horas TT de Fronteira.