Motores Pedro Ferreira no pódio algarvio Por

A evolução de Pedro Ferreira aos comandos da Ford Ranger preparada pela South Racing no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno prossegue, agora com o piloto do Porto a subir ao pódio na Baja TT de Loulé.

O objetivo de Pedro Ferreira foi alcançado logo na segunda prova que faz com a Ford Ranger e tendo Hugo Magalhães como navegador, que embora tenha ficado a 35 segundos do vencedor mostrou já que tem capacidades para lutar pelas vitórias.

Depois de ter partido para a segunda etapa da prova algarvia na quarta posição, após um duelo pela terceira posição no primeiro dia – em que se debateu com dificuldades com o desembaciador do carro –, o piloto portuense atacou forte no domingo, acabando no tão merecido terceiro posto.

“Esta segunda etapa de Baja de Loulé correu muito bem. Terminámos em terceiro lugar. Hoje já não tivemos problemas com o desembaciador do carro e rolámos ao nosso ritmo. Por outro lado, acredito que se ontem não houvesse quaisquer percalços teríamos feito um melhor tempo. As corridas são mesmo assim e ainda temos mais quatro provas pela frente até ao final do Campeonato”, avalia Pedro Ferreira.