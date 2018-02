Pedro Antunes pronto para a nova temporada

Depois de ter conseguido conquistar quatro títulos em 2017, Pedro Antunes prepara-se para disputar a nova época apostado em defender os cetros novamente aos comandos do Peugeot 208 R2.

O piloto de Torres Vedras sabe que dominar a categoria das duas rodas motrizes novamente é uma tarefa árdua, porque a concorrência é forte. Daí que quase não ‘mexa’ na sua equipa, uma vez que volta a apostar na estrutura técnica da PT Racing, embora no banco da direita passe a estar um novo navegador; Jorge Gonçalves.

“Vou contar novamente com a experiência e ajuda da equipa PT Racing para enfrentar os desafios deste ano, começando já em Fafe a tentar lutar pela vitória no campeonato das duas rodas motrizes, mas consciente dos adversários com muito valor que irão estar à partida da prova e que irão certamente também dar o seu melhor para chegar ao triunfo. Para terminar, é importante agradecer aos meus patrocinadores que continuam a acreditar no projeto e da minha parte tudo farei para retribuir essa aposta com novas vitórias”, afirma Pedro Antunes a dias de iniciar o novo Campeonato de Portugal de Ralis em Fafe.