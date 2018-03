EUA Pede conselhos sobre vestido para o número errado e ‘salva’ criança com leucemia Por

Enquanto experimentava vestidos para uma cerimónia, esta mulher enganou-se e enviou acidentalmente uma fotografia para o número errado. Recebeu uma resposta ‘surpreendente’, o que originou doações perto dos 2500 euros para o tratamento do pequeno Kaizler, que luta contra a leucemia.

Se há quem procure exemplos palpáveis sobre o ‘karma’, este é um caso real, repleto de positividade, esperança e entreajuda.

Enquanto experimentava vestidos para uma cerimónia, e com dúvidas sobre o ‘traje’, Syd enviou acidentalmente uma fotografia para o número errado, o que viria a originar esta história.

A imagem foi parar a Tony, o pai de uma família com seis filhos em Spring Hill, no Tennessee, nos Estados Unidos, que rapidamente decidiu “fazer o dia desta pequena senhora”, ao pensar “que as respostas das crianças eram substancialmente melhores que qualquer jovem careca de meia idade”.

“Penso que esta mensagem devia ser para outra pessoa. A minha esposa não está em casa, pelo que não consigo a opinião dela, mas as crianças acham que estás fantástica nesse vestido. Devias comprá-lo, definitivamente”, respondeu Tony à mensagem, na qual inseriu uma fotografia dos filhos a aprovar o vestido.

A ‘aprovação’ dos filhos estava, no entanto, incompleta. Kaizler, o outro membro da família, não conseguiu dar a sua opinião sobre o vestido porque estava, acompanhado pela mãe, numa clínica onde realiza os seus tratamentos de leucemia.

“Ele está a ir bem. Ainda temos cerca de um ano de tratamentos. Ele tentou abandoná-los, mas ficava doente com muita frequência e acabava hospitalizado várias vezes”, conta Tony ao Bored Panda.

Acontece que esta família tinha dado início, anos antes, a uma angariação de fundos que possibilitasse um melhor tratamento a Kaizler. A resposta à mensagem de Syd viralizou de tal forma nas redes que o caso ficou exposto e, com isso, a família recebeu perto de 2500 euros em doações.

“É mais do que tínhamos recebido nos últimos dois anos. Foi fantástico e uma bênção maior do que alguém poderia imaginar. Fomos apoiados por uma ‘parede financeira’. Eu tenho trabalhado o tempo todo, estava a decorrer lentamente, seguramente a sucumbir aos rigores financeiros da situação”, explica Tony.

A mãe da família, Rachel, não escondeu a emoção quando teve conhecimento do sucedido.

“É tão bom ser lembrado que há boas pessoas no mundo, que se preocupam com os outros e que são generosos com eles. Quero agradecer a todos, do fundo do meu coração, pelas palavras, pelas orações, pelas doações. Honestamente, nunca conseguiríamos chegar tão longe nesta caminhada sem a vossa ajuda”, admitiu ao Bored Panda.

Estranho como o mundo funciona hoje em dia. Tony decidiu apenas alegrar o dia de uma pessoa que nunca conhecera na vida, e acabou por receber uma ajuda preponderante na luta do pequeno Kaizler.

Veja as imagens.

