Pearl Jam lançam camisolas para o Mundial com Portugal incluído

Abraçar a música e o futebol. Após cinco anos de ausência, os Pearl Jam editaram recentemente o seu novo tema e, com o Mundial’2018 à porta, lançaram uma linha de camisolas de seleções, onde Portugal está incluído.

Com o Mundial’2018 a começar dentro de dois meses, sensivelmente, a banda liderada por Eddie Vedder, em colaboração com a marca desportiva Copa, lançou uma linha de 13 camisolas com as cores das respetivas seleções.

Esta coleção não é exclusiva para os países que irão disputar a competição, na Rússia, uma vez que conta com várias seleções que não conseguiram o apuramento, como a Holanda, Itália, Chile ou Estados Unidos.

De resto, Portugal foi um dos países escolhidos pela banda de Seattle que apostou num estilo mais ‘retro’ para as camisolas.

Estilo polo, conta com o nome da banda na frente e o respetivo logótipo nas costas, bem como outros elementos. O nome do país surge onde habitualmente está o nome do jogador, por cima de um número escolhido.

A coleção pode ser encontrada no site oficial da banda ou no da Copa, a marca desportiva.

